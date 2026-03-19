"No busco ser referente": Yamila Reyna volvió a los escenarios tras denuncia contra Américo

La actriz y comediante Yamila Reyna regresó a los escenarios tras su polémica separación con Américo, a quien denunció por violencia intrafamiliar.

La noche de este miércoles, la trasandina hizo un show de standup comedy en el Palermo Teatro Bar, poniendo fin a la pausa en sus actividades.

"Estoy muy sorprendida, sabía que iba a venir más gente de la que esperamos, porque había una vuelta después de un mes y medio fuera. Una pausa que sentí necesaria para mí (...) Lo disfruté un montón, arranqué con nervios, pero después me divertí", reflexionó al final del show, según La Cuarta.

La nueva rutina de Yamila Reyna

Reyna también se refirió a cómo logró armar una nueva rutina tras los "inconvenientes" que debió enfrentar, asegurando que buscaron "la manera más inteligente de hacer comedia de un gran dolor, sin faltarle el respeto a una situación muy delicada".

"Fue un trabajo arduo, de transformar días de muchas lágrimas, y donde logramos sacar buenos remates", reflexionó, agregando que no busca "ser referente ni el ejemplo de nadie, habría elegido que esto no me hubiese pasado".

"Me voy a quedar con lo que viví, con el gran amor que sentí, que entregué. Pase lo que pase en la vida, siempre, estés frente a quien estés, lo más importante eres tú y te tienes que hacer respetar", sentenció.

Cabe recordar que el pasado febrero, la figura televisva y el cantante tuvieron un polémico quiebre tras un violento episodio en una estación de servicio, donde estuvieron luego del Festival Oro Verde de Empedrado.