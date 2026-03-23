"No hubo diagnóstico claro": Hija de Tanza Varela fue dada de alta tras dos días hospitalizada

La exchica reality Tanza Varela informó que su hija Roma, de solo once meses, fue dada de alta tras pasar dos días hospitalizada debido a una extraña picadura.

Mediante historias de Instagram, la influencer señaló que la niña regresó a casa este lunes. "No hubo diagnóstico claro, nunca se supo que la picó. Pero la Roma ya está bien", escribió.

Durante el fin de semana, el pie de la menor terminó hinchado y morado mientras jugaba en el patio de su casa y si bien, se creyó que se trataba de una picadura de araña de rincón, dicho diagnóstico fue descartado.

La reflexión de Tanza Varela

Asimismo, la ex "Corazón Rebelde" compartió una emotiva reflexión respecto a lo vivido con la pequeña, admitiendo que sintieron "que la perdíamos".

"Antes de que llegara la Roma al mundo, con Matías perdimos a su hermana. Así es que mi miedo está vez fue inmenso y conocido", admitió .

Bajo esta línea, la actriz aseguró que sus hijos "han marcado cada segundo de mi vida. Me han conectado con la vida y con la muerte. Por eso es que disfruto cada segundo de la vida. Porque aprendí a entender lo frágiles que somos los seres humanos. He enseñado en mi casa que cada día hay que disfrutarlo, disfrutar el cielo mientras podamos mirarlo".

"Gracias por el cariño que no solo me han dado estos días, si no que todos los días de verdad, que preciosa comunidad tengo, admito que ese es otro privilegio sin duda que hay en mi vida", sentenció.