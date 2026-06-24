"¿No será mucho?": Millaray Viera alza la voz tras rumores de nuevo romance

La animadora Millaray Viera alzó la voz luego de que surgieran rumores sobre un supuesto nuevo romance a raíz de una interacción en redes sociales.

Las especulaciones comenzaron después de que la comunicadora compartiera una fotografía en sus historias de Instagram, publicación que recibió un comentario de un usuario identificado como Sebastián Guzmán.

"Pensar que me enamoras cada día", escribió el hombre, mensaje que fue replicado por distintos espacios de espectáculos y generó varios comentarios.

Frente a la situación, la también actriz utilizó sus redes sociales para cuestionar la interpretación del hecho y la difusión del rumor.

"Siempre dejo pasar este tipo de cosas calladita", partió diciendo. "¿Pero que te inventen un romance a partir de que un seguidor te deje comentarios en tus redes públicas de una persona pública no será mucho? Pregunta seria", agregó.

"¿Ustedes creen que debiese haber un límite?", añadió Viera, cerrando su reflexión sobre la exposición de su vida privada.