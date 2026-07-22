"Nos está exponiendo": El reclamo de vecinos a Naya Fácil en sus primeros días en El Golf

A poco más de una semana de anunciar la compra de un lujoso penthouse, Naya Fácil estaría enfrentando una inesperada queja de sus nuevos vecinos en El Golf, Las Condes.

Fue a través de X que se viralizó una captura de Sosafe, donde los habitantes del lugar le recriminaron haber grabado sus viviendas y expuesto la seguridad del barrio.

"Sea muy bienvenida al barrio. Solo quisiéramos pedirle que por favor no siga filmando nuestras casas y departamentos, y tampoco avisando que no hay personas habitando los lugares porque nos está exponiendo", partió diciendo el usuario de la app.

En este contexto, indicaron que la creadora de contenido "tiene un alcance muy grande como comunicadora y filmando hacia dentro de nuestros hogares está vulnerando nuestro derecho a la privacidad".

Asimismo, añadieron que sus vídeos están "haciendo un llamado masivo a conocer dinámicas de cómo funciona el espacio común, y eso puede llamar a la delincuencia en nuestras casas, incluso a la suya. Con mucho respeto, le pido que no filme mas nuestra privacidad por favor".

Cabe recordar que la compra del departamento causó revuelo en sus redes sociales, donde la propia influencer reveló que el inmueble de tres pisos le significó una inversión cercana a los 750 millones de pesos pagados al contado.