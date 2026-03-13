Orsini sobre críticas de su sector: "Me dolió muchísimo"

La exdiputada Maite Orsini se refirió a los momentos más complejos de su carrera política y al quiebre que vivió con su propio sector tras las polémicas que marcaron el último período de su gestión parlamentaria.

En conversación con el programa "Podemos Hablar", la exparlamentaria realizó un balance de sus ocho años en el Congreso, a pocos días de dejar su escaño tras completar dos períodos como diputada.

Durante la entrevista, Orsini también abordó la decisión de su partido, Revolución Democrática, de impedir su repostulación como candidata a diputada, una determinación que —según relató— le afectó profundamente.

"Me dolió muchísimo", aseguró la exparlamentaria, quien reconoció que uno de los aspectos más difíciles fue que las críticas provinieran desde su propio sector político.

"Si hay algo que me quiebra es el fuego amigo, cuando son mis propios compañeros quienes son los más severos", afirmó al recordar el momento en que se desató la polémica que marcó su último período legislativo.

La controversia surgió tras el llamado telefónico que realizó a la general Karina Soza en medio de la detención del exfutbolista Jorge Valdivia, situación que generó cuestionamientos por una eventual intervención a su favor, algo que Orsini descartó, asegurando que solo entregó orientación jurídica y que "no pedí ningún favor, ni cambié el curso de nada".