Padre de Javiera Suárez defendió a su exyerno y descartó distanciamiento con su nieto

En la polémica semana que ha tenido el médico Cristián Arriagada tras confirmarse su romance con Kika Silva, ahora fue Manuel Suárez, padre de la fallecida periodista Javiera Suárez, quien rompió el silencio para salir en defensa de su exyerno.

A través de una declaración que publicó LUN, el profesor universitario de Geología desestimó conflictos con el cirujano plástico y aseguró que Arriagada no ha impedido que su hijo Pedro Milagros se relacione con su familia materna, descartando un supuesto distanciamiento.

"Como abuelo de Pedrito y padre de Javiera, me produce mucha alegría poder compartir con mi nieto todas las semanas y verlo crecer, jugar, estudiar y siempre feliz. Digo esto ya que lo visito y estoy con él todas las semanas", afirmó, destacando que su exyerno es "un muy buen papá, muy presente y cariñoso y para quien el cuidado de Pedro siempre ha sido su mayor preocupación".

El padre de Javiera Suárez señaló que las visitas a su nieto siempre han sido conversadas con Arriagada, "siempre velando por el bienestar de Pedrito", por lo cual le parece "muy irresponsable y doloroso, por decirlo de una manera suave, que se especule con la vida de un niño, de su padre o incluso de mi hija fallecida para conseguir atención mediática".

"Estuve hasta el final con la Javi, junto a otros familiares e incluso grandes amigas de ella, y hasta el final hablaba con mucho cariño de Cristián", enfatizó Manuel Suárez.

Sus declaraciones contrastan con las de su exesposa Marilú Balbontín, madre de la fallecida periodista, quien ha sido abiertamente crítica del profesional de la salud.

Incluso, acusó el no poder ver libremente a su nieto y que el problema de Arriagada "es con toda la familia materna. Enterró a mi hija y nos enterró a todos".