Acusan historial de infidelidades del doctor Arriagada, viudo de Javiera Suárez

El pasado romántico del viudo de Javiera Suárez sigue estando en la polémica tras confirmarse su romance con Kika Silva, conociéndose nuevos antecedentes del historial amoroso del médico Cristián Arriagada.

De acuerdo con lo revelado por "Zona de Estrellas", Arriagada posee un historial de infidelidades, tanto durante su matrimonio con la fallecida periodista como en su relación con Daniela Nicolás y Belén Soto, con quienes habría "estado al mismo tiempo".

La panelista Camila "Camilísima" Campos aseguró tener confirmación de que la exMiss Universo Chile "vio mensajitos entre Cristián y Belén. Ella (Daniela Nicolás) estaba en pareja con el doctor, pero la explicación que se le dio a la Dani es que esos mensajes eran de antes".

Y agregó, en base a sus fuentes del círculo cercano de ellos, que "esta relación entre Belén y el doctor Arriagada ocurrió en un momento en que Belén termina con Branko (Bacovich, su exesposo). Después vuelve con Branko, entonces la sombra del doctor siempre un problema".

Sumando su fallido intento de conquista de la animadora Angélica Castro, fue Adriana Barrientos quien acusó que el médico "le escribía y le mandaba fueguitos por Instagram a una conocida mía y él estaba casado con la Javiera. Estoy hablando de coqueteos de Instagram".

"La Javiera estaba enferma en ese momento. Fueron días muy duros, y aun así él mantenía estas interacciones", dijo la panelista de farándula.