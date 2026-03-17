Pamela Díaz barrió con Gisella Gallardo en "Hay que decirlo": "Sólo tienes que dar la cara"

Pamela Díaz criticó duramente a Gisella Gallardo en "Hay que decirlo", el programa de Canal 13 en el que comparten panel.

En el episodio de este lunes Gallardo no estuvo presente por orden del canal, lo que desató la molestia de Díaz. "Yo esperaba que si no hubiese estado Gissella hoy día, hubiese estado Marité (Matus). Pero ya sabemos que Gissella hoy día no se tomó el día libre, sino que tengo entendido que mi canal le dio el día libre, ¿Por qué? No tengo idea", comenzó diciendo.

"Me hubiera gustado que esto lo hubiésemos hecho público, porque como nosotros hablamos de todo el mundo, yo estoy aquí sentada... pero parece que al final eso no va a pasar, seguramente hasta el día que venga Gissella, que no sé cuándo será", continuó con ironía.

En ese sentido se desmarcó de la ausencia de Gallardo y aseguro que ella no había influenciado en la decisión. "A Gisella le gusta hablar y hacer que todo el mundo sepa que 'pobrecita, estoy cuidando mi pega' y cosas así... pero en ningún momento nadie la va a echar, sólo tienes que dar la cara", agregó.

"Ella no es una blanca paloma (...) Me lleva preguntando seis o siete meses por (Camilo) Huerta, tuve un problema bastante fuerte con esto del lleva y trae (...) yo no confío en ella hace mucho tiempo, se lo he transparentado a todos", cerró Díaz.