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Tópicos: Magazine | Personajes

Paola Troncoso tras aluvión en Las Condes: "Hay tanta indolencia"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz cuestionó que se haga "una diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos, como si sufrieran menos".

Paola Troncoso tras aluvión en Las Condes:
 ATON / Instagram @paoactriz

El registro fue publicado por Troncoso en su cuenta de Instagram, pero luego lo borró.

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La actriz y comediante Paola Troncoso hizo una sentida reflexión en redes sociales a raíz del aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, cuestionando la "indolencia" en algunas reacciones tras la emergencia.

"Lamentablemente, estas cosas provocan mucho daño, no solo daño material, sino que también emocional de las personas que se ven afectadas", aseguró, expresando que "me da mucha pena ver, de repente, que hay tanta indolencia en los comentarios, como haciendo una diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos, como si sufrieran menos".

El registro fue publicado por Troncoso en su cuenta de Instagram, pero luego lo borró ante las divisivas reacciones que tuvieron sus palabras, tal como se puede observar en el portal Prensa Chilena que rescató el video.

"Y no nos olvidemos nunca de que somos todos seres humanos. Eso me duele un poco leerlo. Me da pena darme cuenta de que, lamentablemente, todavía hay mucha gente que piensa así", indicó la integrante de "Detrás del muro".

Troncoso sentenció que, "lamentablemente, eso también habla de daños que a veces las personas hemos tenido en la vida y que nos hacen tirar mala energía… Bueno, no voy a profundizar en el tema porque me da pena y porque siento que a veces no es necesario explicar tanto".

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