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Tópicos: Magazine | Personajes

"Para siempre": Camila Andrade anuncia su compromiso con el empresario Jorge Yunge

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La exCalle 7 confirmó que llegará al altar tras ocho meses de relación con Yunge.

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La modelo Camila Andrade anunció que llegará al altar con el empresario Jorge Yunge, su pareja. 

A través de su cuenta de Instagram, la exMiss Mundo Chile compartió románticas postales de la propuesta con la descripción: "Sí para siempre mi amor". 

Tras la noticia, la figura televisiva se llenó de mensajes de felicitaciones, acumulando más de 39 mil "me gusta" en el posteo. 

Cabe recordar que la relación de la próxima participante de "Fiebre de Canto" y Yunge inició hace ocho meses, confirmando el romance a finales de enero. 

"Me voy a quedar por ahí (...) estamos al comienzo, disfrutando el momento", comentó brevemente Andrade en aquella ocasión. 

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