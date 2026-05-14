Paula Pavic revela qué pasó con la cabellera larga de Chino Ríos: "Yo lo pelé"

La empresaria Paula Pavic reveló qué sucedió con la larga cabellera del extenista Marcelo "Chino" Ríos, su exesposo.

Durante una dinámica de convivencia en el reality "Vecinos al límite" (Canal 13), la coach de vida permaneció dos horas atada de manos con Leonardo "Princeso" Vallana, donde debieron cumplir con actividades de higiene y cuidado personal.

En este contexto, Joche Bibbó mencionó que el cabello de Princeso le recordaba al del extenista en sus años dorados, dando paso a que Pavic relatara una íntima anécdota sobre su expareja.

"Él lo tenía liso y suavecito. De hecho, yo lo pelé cuando se cortó el pelo", rememoró la empresaria.

Asimismo, la participante del reality -que fue pareja de Ríos por más de 15 años- mencionó que aún existen recuerdos de los mechones del exdeportista.

"Lo tengo guardado el pelo. La cola la tengo guardada. No lo tengo yo. Lo guardé, pero no lo tengo yo. Está en la casa de los papás de él. Está en una caja fuerte", añadió.