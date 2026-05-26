Piare con P desclasificó su compleja etapa de alcoholismo: "Llevo 4 años sin tomar"

La comediante Piare con P se sinceró sobre el proceso de rehabilitación contra el alcoholismo y la profunda depresión que sufrió antes de llegar a Viña 2026.

En el podcast "Mari con Edu", conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, la humorista confesó públicamente que lleva cuatro años sin beber alcohol.

"No he hablado de esto en los medios, pero lo mío partió como rehabilitación por alcoholismo. Llevo como 4 años más o menos sin tomar", reveló.

En el espacio, la artista explicó que su problema con la bebida nunca estuvo ligado a un consumo recreativo o social, sino más bien a un complejo mecanismo de evasión emocional, asimilándolo a una vía de escape frente a los momentos difíciles.

"Mi psicólogo me dijo que tenía que tener cuidado. No ir a un bar, no ir a una botillería y yo trabajo en bares. Por suerte lo dejado. No era que me gustara un traguito rico, sino que era evadir, finalmente lo mismo que me pasó con la comida en su momento", comentó la triunfadora de la Quinta Vergara.

El punto de quiebre

Sobre el momento clave en que decidió buscar ayuda profesional, la humorista señaló que tuvo una revelación al observar una grabación de su propia rutina de comedia.

"Me vi en un video en el escenario. Yo nunca antes de un show consumí alcohol, nada. Siempre después de los shows ahí carreteaba y todo", explicó la artista respecto a sus hábitos en torno a sus presentaciones en vivo.

Sin embargo, el impacto visual de aquel registro fue lo que gatilló su decisión de detener el consumo. "Yo amo tanto mi trabajo que me vi en un video y me noté con el cuerpo distinto, la actitud distinta. Estaba como enojada y con el cuerpo pesado en el escenario", relató.

"Esta no soy yo, esta no soy yo", exclamó en dicho momento. Toda esta crisis estuvo acompañada de una severa depresión que, según reveló durante la conversación, la llevó a pesar cerca de 100 kilos.

Finalmente, iniciar la terapia conllevó un arduo proceso de sanación y adaptación personal. "Nunca recaí, pero lo que me costó fue tenerme paciencia (...) me costó como un año y medio estabilizarme emocionalmente y aprender a tener control de mis emociones", concluyó.