"¿Por qué no me lleva preso?": Tonka Tomicic recordó legendario piropo del choripán

La animadora Tonka Tomicic se dejó llevar por la fiebre del choripán dieciochero y recordó uno de los momentos más icónicos de su carrera televisiva.

A través de una publicidad de alimentos, Tomicic recordó el episodio ocurrido en 2008 cuando conducía "Buenos días a todos" en TVN y recibió un inusual piropo de un maestro de la construcción

"Mijita, ¿por qué no me lleva preso, pa' que se coma un choripán?", fue la incoherente pero legendaria frase que lanzó el maestro, cuyo nombre era Héctor Hernández.

"Porque hay frases que nunca se olvidan y este 18 no dejaremos que se pierda nada", agregó Tonka Tomicic en la publicación, donde también aparecía luciendo una polera con el momento televisivo.