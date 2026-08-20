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Tópicos: Magazine | Personajes

Preocupación por Julián Elfenbein: Reportan que fue internado en clínica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se desconoce el estado de salud actual del animador de "Cuánto vale el show".

Preocupación por Julián Elfenbein: Reportan que fue internado en clínica
 CHV

El conductor no posee nuevos proyectos en CHV, manteniendo contrato vigente hasta fines de este año.

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El animador Julián Elfenbein ha generado preocupación en las últimas horas al reportarse su ingreso a un centro de salud privado.

De momento, se desconocen los motivos que llevaron a que el comunicador fuera internado en una clínica ni su estado de salud actual.

Según reportes del portal El Filtrador, el rostro de Chilevisión, de 54 años, no se ha visto por el canal tras grabar la última temporada de "Cuánto vale el show" y tampoco ha respondido las llamadas de la prensa.

De hecho, el conductor no posee nuevos proyectos en el canal, manteniendo contrato vigente hasta fines de este año.

La señal de Machasa, de momento, no se referirá a la situación del comunicador, mientras que desde la familia no ha existido información sobre su estado.

No es la primera vez que Elfenbein enfrenta problemas de salud, siendo el episodio más complejo el infarto al miocardio que sufrió en 2018. Se suma una hernia en el nervio ciático que lo tuvo bajo tratamiento médico constante.

"Fui muy medicado durante todo el 2024 para poder cumplir con los programas que hice. Fue muy difícil para mí trabajar en base a tramadol y pregabalina todos los días. Son remedios muy fuertes. Era la única manera", aseguró a The Clinic en 2024.

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