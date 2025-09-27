Problemas con el alcohol y su pasado: Camila Andrade habló de su quiebre con Kaminski

La modelo Camila Andrade rompió el silencio sobre su quiebre con Francisco Kaminski tras una mediática relación amorosa que concluyó abruptamente.

En conversación con "Only Fama" de Mega, Andrade detalló en las razones que la llevaron a terminar su romance con el exanimador y aseguró que la entrevista de Edith Poblete, exesposa de Kaminski, le abrió los ojos.

"Cuando escuché la entrevista, sentí una angustia muy grande... La sentí honesta. Sentí un mazazo en la cabeza. Dije 'yo no quiero ser una de ellas'. Ahí le dije (a Kaminski) que me explique lo que dijo, pero él tiene mucha labia, me dijo que no era tan así y lo sentó súper a la defensiva" recordó Andrade.

"Y si es verdad, también admitirlo, es parte de tu pasado. Yo me enamoré de una persona y salen cosas de su pasado en el camino que yo no tenía idea. Además yo soy como 10 años más joven y había cosas que no sabía", agregó.

Al enterarse de la entrevista de la exesposa de Kaminski, Camila Andrade dijo que "para mí, ahí cambió el rumbo de nuestra relación. Hubo un antes y después", señaló.

Problemas de alcohol

Camila Andrade también reconoció que su expareja la hizo vivir momentos incómodos debido a un alto consumo de alcohol. "Hubo episodios desagradables, en contextos sociales, donde a él se le pasó la mano con el copete, y tuve que poner un paralé a la situación. Marqué un límite", relató la influencer.

"Yo me sentía decepcionada y conversamos. Él decidió dejar el alcohol y durante todo este año dejó de tomar", agregó. Sin embargo, el mismo programa "Only Fama" aseguró que hace unos días Francisco Kaminski se presentó en el domicilio de Camila Andrade bajo la influencia del alcohol.

"Ahí le dije que él había tomado, y me dijo que sí... No llegó en buenas condiciones", recordó Andrade sobre ese reciente encuentro.