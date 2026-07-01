Productora de "Sin Filtros" demandó a Gonzalo Feito: Periodista pidió libertad para trabajar

El periodista Gonzalo Feito fue demandado por la productora responsable del programa digital "Sin Filtros", el cual conducía hasta junio pasado.

En concreto la empresa Mediapro Max SpA presentó una demanda civil contra el "CQC" por el concepto de competencia desleal además de una indemnización de perjuicios en contra del comunicador y su productora, según detalló Bío Bío.

De acuerdo al documento la productora de "Sin Filtros" asegura que Feito no solamente fue el conductor del programa durante años, si no que además fue parte del desarrollo comercial del proyecto durante sus inicios. En ese sentido indica que el comunicador conoce la estructura editorial y el formato, y acusan que Feito de replicarlo en Porcel TV.

La respuesta de Gonzalo Feito

Paralelamente este martes Gonzalo Feito comenzó con un nuevo programa llamado "Próceres" en la plataforma Porcel TV.

Fue en ese espacio donde se pronunció brevemente sobre esta demanda: "Lo único que quiero decir es que hay que cuidar siempre la libertad de que las personas podamos trabajar libremente en lo que queremos y en lo que nos gusta", sentenció.

"Yo soy periodista y siempre voy a ejercer el periodismo desde cualquier lugar y eso tenemos que agradecerlo para cualquier trabajador de este país, poder elegir libremente en la empresa en que uno quiere trabajar", agregó Feito.