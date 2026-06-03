Gonzalo Feito rompe el silencio tras salida de "Sin Filtros": "Yo no vuelvo"

El animador Gonzalo Feito rompió el silencio sobre su salida de "Sin Filtros", además de responder a las declaraciones de Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre al respecto.

En su programa web "Próceres TV" (Porcel TV), el periodista aprovechó para enviar un saludo al equipo del espacio de corte político.

"Le quiero mandar un saludo a todos mis amigos de 'Sin Filtros'. Yo no vuelvo a 'Sin Filtros', muchachos. Se dio por terminada la negociación, no había ninguna posibilidad de llegar a acuerdo y la verdad es que fueron pasando cosas que a uno no le gusta que pasen", partió diciendo.

Consultado por los conflictos con su excompañero de "Caiga Quien Caiga", quien es productor del espacio, el comunicador aseguró hubieron intentos de resolver el conflicto.

"Hay veces que uno tiene que decir: muchachos, hasta aquí llegamos. Me corriste mucho el cerco, te lo dije varias veces. Y hay un momento que uno, a los 50 años, está en otra. Uno dice: flaco, tómensela, todo bien. El mejor de los cariños, la mejor de las ondas", añadió.

Finalmente, Feito se refirió a los polémicos audios donde es insultado por Eyzaguirre que, según aclaró este último, corresponden a 2023. "Ese mensaje tiene que ver... ese tipo de audios existen muchos de este señor", comentó.