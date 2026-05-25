Protagonista del viral "Anda a laar" revela qué pasó con Lorena, quien lo sacó de "la droga más fea"

Joel Cáceres, el hombre que saltó a la fama en el internet chileno tras protagonizar el mítico registro del programa "En la mira" e inmortalizar la frase "Anda a laar", volvió al ojo público.

Tras reaparecer hace unas semanas promocionando un local comercial en Puente Alto, el emblemático personaje rompió el silencio en el espacio web "¡Cuéntame todo y exagera!", donde fue consultado directamente por la mujer a la que le declaró su amor frente a las pantallas y de quien aseguró que lo había salvado de "la droga más fea".

"¿Qué pasó con Lorena? No quiero hablar de eso, porque aquí me corto las venas al tiro", bromeó inicialmente el entrevistado ante la pregunta de los conductores, para luego confesar que la mujer "se casó, tiene como seis hijos. No era de corazón".

Al ser consultado sobre si la relación terminó inmediatamente después de que el registro o si continuaron juntos, el protagonista del video prefirió tomárselo con humor. "No quiero hablar de eso porque me baja la depresión", continuó entre risas.

Respecto a su antigua declaración sobre cómo Lorena lo había alejado de las adicciones, Cáceres admitió que en realidad el quiebre provocó un efecto adverso en su vida. "Como que me metí más en la droga, tenía puro odio. Fue una frase que yo dije porque igual sentía cosas bonitas por ella. Ella quería algo mejor para mí, pero a uno le gusta correr como a Usain Bolt", reconoció.

Finalmente, el hombre detrás del viral explicó que fue él quien tomó la determinación de distanciarse al sentir que la relación lo mantenía con unas "esposas falsas", confirmando que logró rearmar su vida amorosa. "Eso es caso aparte. Ahora tengo a una persona que amo, la cuido y la respeto", cerró.