Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.8°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

"Qué lindo": La reacción de Cony Capelli ante el cariñoso saludo de Gabriel Boric por su embarazo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El expresidente envió unas emotivas palabras a la bailarina, quien compartió el registro con sus seguidores para agradecer el gesto.

 Instagram - ATON (referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras anunciar que está a la espera de su primer hijo, Cony Capelli ha recibido una ola de mensajes de felicitación.

En este contexto, la exchica reality reveló que el expresidente Gabriel Boric le envió un afectuoso saludo en video para felicitarla por la noticia.

A través de sus historias de Instagram, la bailarina compartió el registro de la interacción: "Te mando este video porque me enteré de que vas a ser mamá", partió diciendo el exmandatario. 

"Como sabes, yo soy papá hace poco y estoy con una alegría incontenible todos los días al ver esa sonrisa cuando se levanta y te mira y pensar que de alguna manera tú contribuyes a que su vida sea posible y mejor. Y, en el caso de la madre, mucho más", añadió. 

Ante el sorpresivo detalle, la ganadora de Gran Hermano no ocultó su emoción y reaccionó en sus redes para agradecer las palabras de Boric.

"Qué lindo video y quería agradecer por esas palabras tan sabias que se resumen con la gran responsabilidad que conlleva la maternidad y la paternidad. Gracias, este video me dio mucha alegría", escribió la influencer para sellar la especial interacción.

Expresidente Boric envió emotivo mensaje a Cony Capelli por su embarazo

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada