"Qué lindo": La reacción de Cony Capelli ante el cariñoso saludo de Gabriel Boric por su embarazo

Tras anunciar que está a la espera de su primer hijo, Cony Capelli ha recibido una ola de mensajes de felicitación.

En este contexto, la exchica reality reveló que el expresidente Gabriel Boric le envió un afectuoso saludo en video para felicitarla por la noticia.

A través de sus historias de Instagram, la bailarina compartió el registro de la interacción: "Te mando este video porque me enteré de que vas a ser mamá", partió diciendo el exmandatario.

"Como sabes, yo soy papá hace poco y estoy con una alegría incontenible todos los días al ver esa sonrisa cuando se levanta y te mira y pensar que de alguna manera tú contribuyes a que su vida sea posible y mejor. Y, en el caso de la madre, mucho más", añadió.

Ante el sorpresivo detalle, la ganadora de Gran Hermano no ocultó su emoción y reaccionó en sus redes para agradecer las palabras de Boric.

"Qué lindo video y quería agradecer por esas palabras tan sabias que se resumen con la gran responsabilidad que conlleva la maternidad y la paternidad. Gracias, este video me dio mucha alegría", escribió la influencer para sellar la especial interacción.