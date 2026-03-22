"Que siga haciendo su pega de...": Esteban Düch responde a dichos Vasco Moulian

El comediante Esteban Düch abordó las críticas que recibió de parte de Vasco Moulian el pasado febrero.

En la previa de su presentación en Viña 2026, la figura televisiva hizo duros comentarios en contra el humorista, asegurando que no le iría bien en el certamen.

"Lo encuentro soberbio, tonto (...) tu estrategia es torpe y te va a ir mal hoy, te lo canto", lanzó el rostro de Chilevisión.

Sin embargo, el pronóstico de Moulian resultó ser erróneo, ya que el venezolano logró conquistar al público de la Quinta Vergara, llevándose las Gaviotas de Plata y Oro.

Estaban Düch responde a Vaso Moulian

Ahora bien, en el programa web "Entre broma y broma", Düch abordó las palabras del jurado de "Fiebre de Baile".

"Cuando salió lo de Vasco, yo me di cuenta rápidamente de que es un personaje al que le pagan por hacer eso", dijo el comediante a Luis Slimming.

"Alguien dijo: oye está todo el mundo tirando este loco para arriba, ¿quién lo quiere tirar para abajo? Y Vasco dijo 'presente'", agregó.

Finalmente, el triunfador del festival aseguró que no se toma en serio las palabras de Vasco, así que "siga haciendo su trabajo de mierda (sic)".