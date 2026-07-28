"Quedé en vergüenza": Pareja del "Chino" habla tras polémica en el Cajón del Maipo

A casi una semana del mediático operativo de rescate de Manuel "El Chino" Orellana, Magdalena Retamal y Martina Núñez en el Cajón del Maipo, Génesis Aránguiz, pareja del hombre, rompió el silencio sobre el angustiante episodio.

En conversación con el programa "Hay que decirlo", la joven confesó que, tras la mediática desaparición en la cordillera -que ha generado una ola de reacciones y memes-, se ha sentido profundamente humillada y traicionada.

"Estoy enojada, triste por lo que pasó, me dejó mal como mujer (...) Sentí humillación, angustia de que él tampoco pensó en mí. Y yo buscándolo como tonta", relató a Nacho Gutiérrez.

En este contexto, la mujer recordó que el día de la desaparición lo esperó tras salir del trabajo, pero al no encontrarlo comenzó a buscarlo por la comuna junto a sus amigos, hasta que su suegra le confirmó que andaba en la montaña con las educadoras de párvulos. "Me dejó aquí tirada por estas dos niñas. Le dije que tomáramos distancia y que no lo iba a perdonar tan fácil, porque me dejó en ridículo frente a todos", aseveró.

Asimismo, Génesis reconoció haber enfrentado a Manuel tras el rescate: "Cuando yo llegué a verlo, lo pellizqué y le pegué un combo (...) Como mujer quedé en vergüenza, en todo Chile vieran como que andaba con dos mujeres teniendo señora, me dejó por ir a lesear", expresó.

Las graves amenazas del marido de Magdalena

Además, durante la entrevista, la joven repasó el tenso episodio vivido cuando el marido de Magdalena llegó armando un escándalo con un arma de fuego a la vivienda donde ella se encontraba.

"El marido de Magdalena llegó a la casa con un arma, a amenazarme, y había niños en la casa. Andaba como loco gritando, dijo que quería a la señora del Chino, que quería entregarme a cambio de que le devolvieran la señora de él", denunció. Ante la gravedad de los hechos, confirmó que interpuso una denuncia penal e interpuso una orden de alejamiento tras detectar vehículos rondando su departamento.

En la misma línea, la pareja del "Chino" desestimó categóricamente cualquier versión de un presunto secuestro. "Ellas se subieron por voluntad propia y sabían que él tenía pareja. La hermana de una de las niñas empezó todo el carrete y ahora sale públicamente a tratarlo de secuestrador o violador. Fue solo para que ellas quedaran bien", argumentó.

Los cobros del rescate y el futuro de la relación

Por otro lado, la mujer quiso dejar en claro que la familia jamás solicitó la presencia de helicópteros ni la cobertura mediática que rodeó el caso, catalogando como injusto que se le pretenda cobrar la multa por el rescate a su pareja. "Queremos aclarar que nosotros no pedimos el helicóptero, no pedimos rescate ni nada. Ellos tres son responsables porque subieron, pero es injusto que nosotros paguemos", remarcó.

Actualmente, Manuel se encuentra viviendo en la casa de su hermano mientras ella evalúa si perdonarlo, dejando la decisión final "en manos de Dios". "Él me dice que va a cambiar, que me quiere y me ama, pero tiene que demostrarlo con hechos", concluyó.