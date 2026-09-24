Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago19.3°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Quedó sin ropa y se las dio de DJ: La bizarra presentación de Ignacia Michelson en Miss Grand International 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La chilena se encuentra compitiendo en Tailandia.

Quedó sin ropa y se las dio de DJ: La bizarra presentación de Ignacia Michelson en Miss Grand International 2026
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La influencer Ignacia Michelson protagonizó una bizarra presentación durante su participación en el concurso de belleza Miss Grand International 2026.

En una nueva etapa de esta competencia, Michelson mostró sus dotes como DJ con un frenético show al ritmo de Lisa. Sin embargo, la actuación no estuvo ajena a los problemas.

El primero de ellos surgió cuando la modelo sufrió un desperfecto en su vestuario que dejó ver completamente uno de sus senos, impactando a sus competidoras que observaban el show.

De ahí en adelante la chilena se distrajo protegiendo su ropa mientras simulaba mezclar música en una tornamesa totalmente desconectada y sin cables. Pese a ello Michelson y sus compañeras de competencia disfrutaron del momento.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada