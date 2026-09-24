Quedó sin ropa y se las dio de DJ: La bizarra presentación de Ignacia Michelson en Miss Grand International 2026

La influencer Ignacia Michelson protagonizó una bizarra presentación durante su participación en el concurso de belleza Miss Grand International 2026.

En una nueva etapa de esta competencia, Michelson mostró sus dotes como DJ con un frenético show al ritmo de Lisa. Sin embargo, la actuación no estuvo ajena a los problemas.

El primero de ellos surgió cuando la modelo sufrió un desperfecto en su vestuario que dejó ver completamente uno de sus senos, impactando a sus competidoras que observaban el show.

De ahí en adelante la chilena se distrajo protegiendo su ropa mientras simulaba mezclar música en una tornamesa totalmente desconectada y sin cables. Pese a ello Michelson y sus compañeras de competencia disfrutaron del momento.