Rafael Cavada "reapareció" en la pantalla de CHV

El periodista Rafael Cavada "reapareció" en pantalla en Chilevisión, tras su abrupta salida del aire mientras conducía las noticias matutinas el pasado 29 de agosto.

La aparición de Cavada se dio durante la emisión del noticiero nocturno, alrededor de las 22:00 horas, en un reportaje grabado con anterioridad sobre los F-16 de la Fuerza Aérea (FACh) y su presencia en la reciente parada militar, subiéndose a las aeronaves para explicar la preparación de los pilotos de la institución.

Un retorno a la pantalla que acalló rumores sobre su continuidad en la estación de Machasa, con fuentes cercanas al comunicador señalando que Cavada participó en las celebraciones de Fiestas Patrias del canal y que sigue vinculado laboralmente a CHV, a diferencia de lo que pasó con un medio radial.

Cavada se muestra activo tras la polémica y este lunes volvió a aparecer como panelista en el programa de streaming "Turno En Vivo".