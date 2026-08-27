Reportan quiebre matrimonial entre Douglas y Ana Sol Romero

Un inesperado quiebre matrimonial impacta a la farándula nacional al reportarse el fin del matrimonio entre el cantante Douglas y la periodista argentina Ana Sol Romero luego de más de dos décadas de relación.

"De esas parejas que uno piensa que nunca se va a separar. Ellos, después de 20 años de matrimonio y muchos más de relación, decidieron separarse. Me refiero a Douglas con Ana Sol Romero", informó la periodista Cecilia Gutiérrez.

La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2001 y se encontraba radicada en EE.UU. desde 2017, teniendo tres hijos en común. Ahora, según la comunicadora, se encuentran separados desde hace varios meses, con el cantante regresando a Chile y la exanimadora de Canal 13 quedándose en Miami junto a sus hijos.

"Ella sigue allá, obviamente hay un tema familiar, hijos en el colegio que complican mucho el hecho de que ella pueda volver, pero me cuentan que es ella quien tomó la decisión, que él no quería separarse y que la casa que ambos compartían en Miami ahora la tienen a la venta", aseguró Gutiérrez mediante un video en su cuenta de Instagram.

La panelista de "Hay que decirlo" agregó que para el cantante nacional "fue bastante difícil esta separación porque no quería hacerlo. Pero bueno, por lo que tengo entendido, él ya está también aquí retomando su vida, haciendo sus cosas. Los motivos aún no los tengo claros, por eso no se los digo".

Hasta el cierre de esta nota, ni Douglas ni Romero se han pronunciado respecto al fin de su matrimonio.