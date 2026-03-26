Revelan denuncia contra Nano Calderón por cuasidelito de homicidio y amenazas

El influencer español Santiago Peredo presentó una querella por lesiones, cuasidelito de homicidio y amenazas contra Nano Calderón.

Según reveló Cecilia Gutiérrez, todo ocurrió el pasado 22 de marzo, cuando el hijo de Raquel Argandoña se lanzó contra el creador de contenido en redes sociales, acusándolo de ocupar sus fotografías para aparentar lujos.

"Lo que él acusa es que Nano Calderón lo agredió en una bomba de bencina en la comuna de Huechuraba", explicó la panelista de farándula.

En esta misma línea, la comunicadora añadió: "Se produce una pelea donde el denunciante termina con lesiones e interpone una querella que fue declarada admisible por el tribunal, el Juzgado de Garantía de Santiago".

Por su parte, el periodista Hugo Valencia expuso imágenes de las heridas que sufrió la víctim, detallando que Calderón propinó "una serie de golpes al querellante" y que "se habría usado un objeto contundente o bien cortante, dadas las características de las lesiones que presenta".

Asimismo, el rostro de Zona Latina precisó que hubo "posteriores amenazas de que si continuaba esta situación, llegaría hasta su casa; esto textual se señala en la querella, para continuar con las agresiones".