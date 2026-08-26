Revelan denuncia por VIF de Kenita Larraín contra su esposo

La exmodelo y numeróloga María Eugenia "Kenita" Larraín presentó una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) contra su esposo, el empresario argentino Sergio Fabián Ader.

De acuerdo con lo informado por Emol, el Tribunal de Familia derivó la denuncia la Fiscalía de Género de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, quedando a cargo de las respectivas diligencias.

El caso se dio a conocer en el programa "Chismosos", de TVR, donde la periodista Fany Mazuela reveló que la ingeniera comercial habría sufrido violencia intrafamiliar desde 2016, un año después de su matrimonio.

"Lamentablemente, Kenita Larraín fue víctima de Sergio Ader, empresario argentino. Víctima de violencia intrafamiliar. Recibí documentos que acreditan esto; es muy lamentable, ella siempre apostó por la familia, por el amor", señaló en el espacio de farándula, dando cuenta de que es "maltrato habitual desde que nació su hija".

Al ser una causa reservada, desde la Fiscalía no se revelará más detalles sobre la denuncia.

En tanto, cercanos a "Kenita" señalaron que la exmodelo cuenta con medidas de protección, incluyendo visitas de Carabineros, y que Ader está con orden de alejamiento.