Romeo, el hijo de los Beckham, debutó como actor

Romeo, hijo de David y Victoria Beckham, debutó como actor en la película "Forty Love", dirigida por el reconocido fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti.

La productora Studiocanal presentó un primer tráiler de la participación de Romeo Beckham en esta película romántica que tiene como contexto el mundo del tenis, informó Variety.

Beckham protagoniza el largometraje junto a Paul Kircher ('Animal Kingdom'), Guillaume Canet ('Sink or Swin') y Benjamin Voisin ('The Stranger'), con una aparición especial de la francesa Catherine Deneuve. La banda sonora es de 070 Shake y Johan Lenox.

La historia gira en torno a "Sacha Gallo", una superestrella del tenis que entrena con su padre para ganar un gran trofeo en París.

Pero la llegada de un nuevo y carismático rival, interpretado por Beckham, pone en tela de juicio todo lo que "Sacha" creía saber sobre la competición, la ambición y sobre sí mismo.

"Por primera vez, se enfrenta a un oponente de una naturaleza completamente diferente: el amor", reza la sinopsis divulgada por Variety. "Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya enfrentado en la cancha".

Romeo, hijo de la leyenda del fútbol David Beckham y la diseñadora y excantante Victoria Beckham, ha trabajado como modelo durante varios años para marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

Carlotti escribió el guion junto a Gaëlle Macé, entre cuyos trabajos destaca "A Private Life" de Rebecca Zlotowski, protagonizada por Jodie Foster.