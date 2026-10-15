"Se desvaneció": Revelan cómo fueron los últimos momentos de Gabriel Prieto

A días de la muerte de Gabriel Prieto, Magdalena Max-Neef, amiga y colega del actor, reveló cómo fueron los últimos momentos del reconocido intérprete.

En conversación con el periodista Álvaro Sanhueza, para su podcast TV Sanhueza, la artista se refirió al deceso de Prieto, ocurrido el 11 de octubre y confirmado por las redes sociales de ChileActores.

"Él estaba en un departamento nuevo, donde nadie lo conocía; había llegado hace como un mes y medio", partió diciendo.

Bajo esta línea, la antagonista de "Dama y Obrero" añadió: "Cuando le vino... finalmente fue un ataque cardíaco; había bajado a la conserjería a buscar unos remedios. Dicen que lo vieron caminando bien a maltraer".

"Subió al segundo piso, donde estaba su departamento, caminó y no alcanzó a entrar; se sintió mal, se sentó en el suelo y se desvaneció. Lo encontró una vecina y no sabía qué hacer o a quién llamar", señaló, explicando que el cofundador del Teatro Aparte no llevaba documentos ni teléfono en ese minuto.

Finalmente, Max-Neef relató que se enteró de lo sucedido cuando un vecino logró ubicar a un periodista cercano a ella, quien le dio la noticia.