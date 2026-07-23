"Se las dio de galán": Pangal Andrade criticó a los rescatados del Cajón del Maipo

Pangal Andrade, que fue parte del rescate a tres personas en el Cajón del Maipo, criticó la irresponsabilidad de los involucrados al subir en medio del sistema frontal que afectaba a la región Metropolitana.

El operativo se desencadenó tras la desaparición de Manuel Orellana, apodado "El Chino", Martina Núñez y Magdalena Retamal, quienes quedaron atrapados en la cordillera debido a las intensas nevazones.

El caso sumó un inesperado vuelco luego de que la propia pareja de Orellana hablara públicamente y revelara que las dos acompañantes eran las educadoras de párvulo del jardín infantil de su hijo, y que el grupo se había trasladado a la zona de carrete en medio de las alertas meteorológica

La búsqueda movilizó a personal de Carabineros, equipos de socorro y a vecinos del sector -entre ellos el propio exchico reality-, quienes debieron lidiar con caminos cortados y baja visibilidad para lograr ubicarlos y concretar un arriesgado rescate.

"Dos dedos de frente"

Tras el exitoso operativo, el deportista conversó con el programa "Hay que decirlo" para abordar la emergencia y manifestar su molestia con la imprudencia cometida en pleno sistema frontal.

"Como decimos todos, nos estamos cagando de la risa, pero hay que tener dos dedos de frente para ir a meterse a la cordillera cuando sabes que viene un frente de mal tiempo, como nunca antes. Ni yo me voy a meter", arremetió de entrada.

Tras el enojo por la arriesgada maniobra, Pangal también se dio espacio para el humor al plantear su propia teoría sobre el trayecto del grupo. Según el primo de Pedro Astorga, el conductor avanzó hasta donde pudo en el vehículo antes de seguir a pie: "El Jeep quedó a la mitad de las termas, así que se deben haber ido a bañar y después bajaron caminando al refugio porque no lo pudieron bajar. Si el cabro este era bien vivo, parece".

El detalle no es menor, ya que la propia esposa de el "Chino" reveló que a ella también la había llevado a ese mismo lugar en el pasado, por lo que era una zona que él conocía a la perfección.

"Tenía absolutamente de todo: víveres, leña (...); de hecho, cuando subimos, se comieron todo. Cervecita, vinito, leña; lo dejaron desabastecido. El dueño fue, entró y volvió cagao' de la risa, y dijo: 'Por suerte están bien, se comieron todo", detalló entre risas.

Consultado por el motivo que tenía tan asustado al hombre al momento de subir al helicóptero, Andrade aseguró: "Porque lo estaban esperando la señora y la hija abajo, imagínate (...) Si quieres hacerla, te vas de la disco con dos chiquillas en la noche, te agarra un temporal y tienes familia; lo único que no quieres es que te rescaten".

"Yo me enteré de esa copucha bajando; eran las tías del jardín, no si la cagó. Si yo fuera el 'Chino', me habría escondido, me habría enterrado bajo la nieve. Se las dio de galán, dijo: 'Voy a ir a pasar una noche con estas dos chiquillas a las termas y al final estuvo seis días en un refugio, con comida, con vinito; imagínate si hubiera cámaras en ese refugio. Nos reímos porque salió bien, menos mal no pasó nada", cerró.