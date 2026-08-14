Selena Gomez recibe demanda por supuesto fraude con su startup de salud mental

Selena Gomez fue demandada por un grupo de inversores que acusa haber sido engañado tras aportar en Wondermind, la startup sobre salud mental que lidera.

La plataforma multimedia fue lanzada en 2021 con la artista como cofundadora, "directora de impacto" y jefa de marketing, según revelaron medios locales.

Cinco querellantes declararon que inyectaron 1,2 millones de dólares en 2022, confiando en que la también empresaria aprovecharía su enorme popularidad en redes sociales para impulsar el proyecto.

Según la denuncia, se les hizo creer que la exchica Disney lideraría el desarrollo de una innovadora aplicación, además de cerrar alianzas estratégicas con firmas como JPMorgan, contratos publicitarios y reportajes con celebridades.

"Las alianzas no existían. Las iniciativas nunca se materialización. La aplicación nunca se desarrolló", alegaron los afectados, quienes añadieron que "durante tres años, mientras la empresa se desmoronaba silenciosamente, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros habló con los inversores".

Conflictos internos y acusaciones de fraude

La acción legal también salpica a Mandy Teefey, madre de la actriz y codirectora ejecutiva, junto a su exsocia Daniella Pierson.

Todas enfrentan cargos por fraude de valores, incumplimiento de contrato y otros delitos, mientras los demandantes buscan recuperar sus capitales y obtener una indemnización por daños y perjuicios.

Los problemas salieron a la luz tras un reportaje del portal The Cut, donde se expuso que la intérprete de "Sunset Blvd" no habría cumplido sus compromisos contractuales debido a "sus prolongados problemas personales con su madre". En ese mismo contexto, Teefey acusó a Pierson de haber desviado fondos para financiar un lujoso arriendo personal en Nueva York de 60.000 dólares mensuales.

Por su parte, Pierson emitió un comunicado en el que "niega las acusaciones en su contra y agradece la oportunidad de presentar documentación concreta y registros financieros". En tanto, el equipo legal de Gomez no ha emitido comentarios públicos mientras el proceso avanza en tribunales.