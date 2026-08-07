"Siguen su vida normalmente": Yamila Reyna cuestiona la efectividad de la justicia en casos de VIF

La actriz Yamila Reyna lanzó un fuerte cuestionamiento contra la justicia chilena por el manejo de las denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) en medio del proceso legal que ella misma enfrenta contra su expareja, el cantante Américo.

A través de Instagram, la también comediante compartió un video sobre el caso de Madelyne Vera -víctima de femicidio frustrado cuyo agresor quedó con libertad vigilada- titulado: "¿Con qué cara le pedimos a las mujeres que denuncien?".

Fue en ese contexto que la trasandina expuso la vulnerabilidad de quienes deciden acudir a los tribunales. "Sin mencionar las veces que se vuelve a revictimizar a la víctima en cada acto judicial. Mientras la contraparte continúa con su vida normalmente", escribió.

El descargo de Reyna tiene que ver directamente con su situación personal, luego de haber denunciado al músico por agresiones físicas y verbales ocurridas durante el verano, hecho tras el cual la justicia formalizó al cantante decretando la prohibición de acercarse a la víctima y la cautelar de arraigo nacional.

Pese a dicha restricción legal, el artista ha obtenido permisos del tribunal para salir del país y mantenerse activo sobre los escenarios, sumando recientemente el anuncio de una nueva gira por España.