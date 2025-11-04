Sydney Sweeney minimiza la controversia por su campaña de jeans: "No me afectó en lo absoluto"

La actriz Sydney Sweeney rompió el silencio en una entrevista con GQ, tras la controversia generada por su campaña de American Eagle, que desató una ola de críticas en redes sociales y comentarios incluso desde la Casa Blanca, y afirmó que "no estoy aquí para decirle a la gente qué pensar".

El anuncio, bajo el eslogan "Sydney Sweeney Has Great Jeans", fue interpretado por algunos usuarios como una alusión a "great genes", generando acusaciones de que la marca glorificaba la herencia blanca y el físico de la actriz.

"Hice un anuncio de jeans. La reacción fue una sorpresa, pero amo los jeans. Todo lo que uso son jeans. Sabía al final del día de qué trataba el anuncio, y eran unos grandes jeans, no me afectó de ninguna manera", señaló Sweeney.

La polémica escaló cuando figuras políticas como Donald Trump y el vicepresidente JD Vance comentaron sobre el tema. Trump incluso reaccionó con humor al enterarse de que la actriz estaría registrada como republicana: "¿Ella es republicana? Entonces amo su anuncio".

Al respecto, Sweeney reconoció: "Fue surrealista tener a Trump y Vance opinando sobre los anuncios, pero no presté atención a la controversia en general." La actriz explicó que "estaba filmando todos los días. Trabajo 16 horas y no llevo el teléfono al set, así que trabajaba, volvía a casa y dormía. No vi mucho de eso", relató.

Actualmente, Sweeney promociona "Christy", su nueva película biográfica sobre la boxeadora Christy Martin, y aseguró que: "Si alguien se cierra a una historia poderosa como Christy por algo que leyó en línea, espero que otra cosa le abra los ojos al arte y al aprendizaje, y no voy a dejar que eso me afecte".