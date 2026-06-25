Subsecretario Pavez: Gobierno hará lo que sea necesario para sumar más apoyos a megarreforma

El día después de que la sala del Senado aprobara en general la megarreforma económica impulsada por el Ejecutivo —en una de las sesiones más tensas y de pronóstico reservado del último tiempo—, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, delineó este jueves la estrategia para la exigente tramitación que viene en conversación con El Diario de Cooperativa.

Pese a haber conseguido avanzar con los votos justos, la autoridad desestimó que el estrecho resultado represente una debilidad y adelantó que abrirán espacios formales de negociación para robustecer el respaldo político del texto.

"Lo primero que hay que decir es que el Gobierno manifiesta su satisfacción porque el proyecto avanza. Eso es lo primero y lo más importante para el Ejecutivo y para todos los equipos que han trabajado, que han ido trabajando en una reforma que es fundamental para poder volver a crecer y reactivar el país", manifestó Pavez.

El subsecretario defendió la sincronía de los plazos legislativos y aseguró que el objetivo de construir consensos transversales se trasladará íntegramente a la discusión artículo por artículo.

"El Gobierno va a hacer lo que sea necesario para poder ampliar en términos razonables y manteniéndose dentro del esquema de las ideas matrices esenciales que haya más apoyos", afirmó el militante UDI.

"Ahora viene el momento de poder conversar aspectos específicos en las tres comisiones donde el proyecto va a tener una discusión en particular y donde los mecanismos y los canales de diálogo están abiertos. Eso se ha manifestado en los lugares que corresponde", añadió.

En ese contexto, Pavez relevó una trilogía de conclusiones del hito parlamentario del miércoles: "El proyecto avanza, avanzó con respaldo cerrado al oficialismo y ahora es el momento de poder conversar y poder, ojalá, ampliar la cantidad de votos de una aprobación en particular", destacó.

Respecto a la postura original de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (Renovación Nacional), quien sugería dilatar la votación general para buscar mayor volumen político, el personero de Gobierno aclaró que los reglamentos de la Cámara Alta permiten visar la idea de legislar de forma separada a las indicaciones, por lo que ambas intenciones son plenamente compatibles en esta etapa.

"Lo que plantea la presidenta del Senado, que me parece que está correcto, en el fondo es: busquemos que el proyecto tenga una base de apoyo más amplia. Perfecto, no hay ningún problema. Eso no se opone en caso alguno a que en esta fase, que es solo la aprobación de la idea de legislar, que, dicho sea de paso, tiene una reglamentación levemente distinta respecto a la Cámara de Diputados, donde la idea de legislar se vota en la misma sesión que la votación en particular y, por lo tanto, se puede aprobar la idea de legislar", arguyó eel subsecretario.

"Las puertas del Ejecutivo están abiertas y, en ese sentido, lo que propuso la Presidenta del Senado —y que es una propuesta válida y que el Ejecutivo comparte—, que es buscar más base de apoyo, se puede cumplir también en la etapa que corresponde ahora", insistió.

La urgencia del crecimiento y la estabilidad jurídica

Consultado sobre si al Gobierno le basta con aprobar la ley con el mínimo de los votos constitucionalmente requeridos, Pavez recalcó que el foco primordial radica en dotar al Estado de herramientas inmediatas para reactivar los indicadores macroeconómicos y financiar los planes de reconstrucción de infraestructura pública.

"El primer objetivo es que este proyecto sea Ley de la República, porque es un proyecto decisivo en múltiples aspectos para poder reactivar el país en materia fiscal, en materia de reconstrucción, en materia de crecimiento", recalcó, anticipando un inevitable tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados debido a los futuros cambios.

"Es muy difícil que un proyecto de esta naturaleza no tenga ninguna modificación; alguna va a haber, después tiene que ir a la Cámara de Diputados, y encantado, por supuesto, de que se puedan sumar más actores, porque necesitamos dar la señal también a quienes deciden invertir en nuestro país de que Chile tiene un horizonte de estabilidad jurídica para los próximos años. Eso es decisivo para que haya más inversión, más crecimiento, más empleo y, por lo tanto, mayores condiciones para que el país pueda albergar el dinamismo necesario para reducir la tasa de empleo, para mejorar la inversión", sentenció Pavez.