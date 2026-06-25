Crimen del niño Alejandro Águila: Sexto implicado se entregó a la policía

Un sexto detenido registró la investigación por el robo con homicidio de Alejandro Aguilar, el niño de 12 años que falleció el martes tras sufrir una encerrona junto a su familia en el sector de Catemito, en la comuna de San Bernardo.

Cuando la Fiscalía Metropolitana Occidente y el OS-9 de Carabineros daban por desbaratada la banda tras arrestar a un quinto integrante, un nuevo involucrado —que no figuraba inicialmente en las indagatorias— se entregó sorpresivamente ante la policía.

Este último es un sujeto de 18 años que llegó por sus propios medios hasta la 62ª Comisaría de San Bernardo.

Su aparición aclaró el motivo por el cual sólo se visualizaban cinco antisociales en los registros audiovisuales de la fatídica jornada del martes: el último integrante operaba permanentemente oculto a bordo de los móviles de la banda para asegurar la cobertura.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, expresó su apoyo a las víctimas y destacó que "el trabajo que se realizó estaba orientado precisamente a aminorar este dolor, dar con los responsables y ahora que respondan donde deben estar".

"Por el momento esto, (con esto) se debiera cerrar el proceso. Todos los datos que son de relevancia serán dados a conocer en la audiencia de control de detención, en la formalización. Pero ese es el trabajo que desarrolla muy detalladamente el Ministerio Público", subrayó.

Al ser consultado por la solicitud del alcalde de San Bernardo, Christopher White, de contar con una mayor dotación de carabineros en la comuna, el general Araya sostuvo que "nosotros estamos sacando personal de distintos lugares, estamos realizando servicios. Anteayer también, personalmente estuve al mando de operativos nocturnos con personal y estamos fortaleciendo radiopatrullas en distintas comisarías".

"Uno de ellos se entregó y el otro fue detenido en Puente Alto"

En una vocería pública desde el recinto policial, la capitana Javiera García, del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, ratificó el éxito de los últimos operativos que pusieron tras las rejas a los remanentes de la organización.

"Se confirma la quinta y sexta detención de dos personas vinculadas directamente al robo con homicidio ocurrido en San Bernardo. Los antecedentes que se mantienen es un sujeto de 23 años y también un sujeto de 18 años, quienes están posicionados. Uno de estos se entregó en la 62ª Comisaría y el otro fue detenido en la comuna de Puente Alto tras un allanamiento desarrollado por el Departamento OS9", detalló la autoridad policial.

El quinto involucrado detenido corresponde a un joven de 23 años que mantenía en su poder tarjetas de crédito y documentos de identidad pertenecientes a las víctimas.

Los primeros cuatro formalizados —dos adultos de 18 y 21 años, y dos menores de 17— quedaron bajo estrictas medidas cautelares tras acreditarse un crudo "tour delictual".

Este recorrido incluyó el robo de un vehículo en una estación de servicio Shell de Avenida Eyzaguirre, donde le quitaron hasta los aros a una conductora, y un posterior asalto a un carabinero de franco, a quien le fracturaron la clavícula para robarle sus pertenencias antes de interceptar a la familia del menor fallecido.

El cerco que forzó la entrega y confesión de los delincuentes

La capitana García puntualizó que, si bien el último imputado acudió por iniciativa propia a la unidad policial, esta decisión fue el resultado directo de la intensa presión ejercida por las fuerzas policiales en los barrios periféricos donde operaba la red de protección de los delincuentes.

"De acuerdo a lo que se mantiene hasta el momento, él llega hasta la 62ª Comisaría, donde se entrega; no obstante, no podemos olvidar que se han hecho diligencias durante todos estos días y se cerró el círculo en el cual él podría haber tenido algún tipo de cobertura o ayuda por parte de sus redes de apoyo, lo que lo lleva a entregarse", explicó.

Además, añadió que, ante la contundencia de las pruebas científicas y los testimonios recabados, ambos sujetos "han reconocido, en primera instancia, los hechos en los cuales han participado".

Con respecto a los peritajes en curso, la oficial confirmó que las diligencias se dan por concluidas en lo que respecta a capturas.

"Hasta el momento, lo que tenemos al día de hoy se cierra con estos seis sujetos. No olvidemos que (se han identificado) los distintos roles, no solamente una participación directa sino que también en la cobertura en la comisión de los distintos delitos, porque se logra establecer la coordinación y la forma en la cual abordan a sus víctimas, generando un rol preponderante cada uno", concluyó.

Los dos nuevos detenidos pasaron la noche en la zona céntrica de la capital y se espera que su audiencia de formalización comience pasadas las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, replicando la presentación de pruebas exhibida en la víspera.