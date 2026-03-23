Tanza Varela y el delicado estado de salud de su hija: "No tiene diagnóstico claro"

La exchica reality Tanza Varela atraviesa un complejo momento debido a la salud de su hija Roma, de solo once meses de edad.

Este fin de semana, la influencer reveló que la infante fue picada por algo mientras jugaba en el patio de su casa.

"La patita se empezó a inflamar y a poner muy caliente. En la clínica el diagnóstico hasta hoy en la mañana era que la había picado una araña de rincón y ya sabrán ustedes lo que eso significa", escribió este domingo.

Sin embargo, una serie de exámenes terminó descartando "que haya sido picada por una araña de rincón, gracias a Dios".

"Pero como aún no tienen un diagnóstico claro, Roma seguirá hospitalizada esperamos que hasta lo antes posible. Su pie sigue morado, pero ella está bien. Y a nosotros nos volvió el alma a la vida", explicó la exactriz.

Finalmente, Varela afirmó que "no existe una peor tortura para una mamá, que a un hij@ le pase algo". Asimismo, agradecidó a sus seguidores "por habernos mandado tanta linda energía, era lo que necesitábamos. nuevamente gracias por el cariño que me dejan siempre en sus mensajes".