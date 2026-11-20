Las actrices Elena Muñoz y Magdalena Max-Neef y el actor Rodrigo Bastidas, fundadores de la compañía Teatro Aparte, presentaron en el Teatro Ictus el libro "Teatro Aparte. 40 años de historias", publicado por Ediciones Universidad Finis Terrae.

En la ocasión se cumplía un mes de la muerte de Gabriel Prieto, actor, docente y cofundador del grupo, y el lanzamiento se convirtió en un homenaje.

Prieto murió el 11 de octubre, a los 65 años. La compañía entregó un ejemplar especial del libro a su hijo y, al cierre de la ceremonia, todas las personas que han sido parte de Teatro Aparte subieron al escenario e hicieron una reverencia ante una sala llena de actrices, actores y amigos.

"Creo que Gabriel está muy presente en este libro. Está dedicado a él y me da una pena negra que no haya estado hoy día", expresó Bastidas.

La memoria de Prieto permitió ordenar las fechas de estrenos, giras y teatros que aparecen en la publicación. "Deberías haber estado con nosotros, faltaba solo un mes. Con la pena de tu reciente partida seguimos trabajando, encontrándote en cada página", señala Magdalena Max-Neef.

El libro cuesta $23.000 y estará a la venta en los próximos días, con la distribución de Metales Pesados. Llegará a las librerías Metales Pesados (Alameda y José Miguel de la Barra), FCE Gonzalo Rojas, UDP, Universitaria, Ulises, Librería del GAM, La Inquieta Librería, Catalonia (Santa Isabel y Las Urbinas), Alma Negra, Takk, Clepsidra, Lolita, La Cafeberia y Espacio Literario.