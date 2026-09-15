Tío Tito invirtió $550 millones por su propio programa de concursos: tendrá 400 participante

Con una inversión de más de $550 millones, Héctor Peña, conocido como Tío Tito, dará vida a "Tito Games", un programa de concursos que reunirá a 400 participantes por un premio de $100 millones.

"Era una idea que tenía hace tiempo, al comienzo parecía una locura, pero poco a poco la fuimos aterrizando", reconoció el empresario, quien se inspiró en producciones como "Beast Games" y en los concursos de "Sábado Gigante" para desarrollar el formato, con la intención de rescatar parte del espectáculo televisivo y llevarlo "al lenguaje de las nuevas generaciones".

Grabada en los estudios de Canal 13, la producción del show web -que tendrá ocho episodios- superó los $350 millones, mientras que otros $200 millones fueron destinados a premios, incluyendo $100 millones para el ganador y el resto repartido entre distintas dinámicas, tentaciones y sorpresas durante la competencia.

En tanto, la convocatoria reunió a 4.000 personas, de las cuales 2.000 avanzaron al proceso de casting y finalmente 400 fueron seleccionadas para competir, lo que obligó a desplegar un equipo de más de 150 personas entre producción, cámaras, dirección, técnicos, seguridad, alimentación y personal médico.

Sobre la decisión de estrenar el programa en YouTube, Peña explicó que la plataforma le permite llegar directamente a la audiencia sin depender de una señal televisiva y destacó que "una persona lo puede ver en Santiago, Punta Arenas, México, Estados Unidos o España exactamente al mismo tiempo".

"Tito Games" mezclará competencias con elementos propios del reality, incluyendo pruebas de eliminación, tentaciones y recompensas económicas, mientras que los participantes comenzarán divididos en grupos y la cantidad irá disminuyendo capítulo a capítulo hasta llegar a 10 concursantes en el episodio final, con estrenos cada jueves en el canal oficial de Tío Tito en YouTube.