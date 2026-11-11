Tita Ureta rompió el silencio tras polémica con Rafa Araneda en Teletón

La animadora Tita Ureta finalmente rompió el silencio tras el polémico cruce que tuvo con Rafael Araneda durante la Teletón 2026, que le significó duras críticas al conductor por su actitud con la figura televisiva que debutaba en la transmisión.

Al leer un cómputo la mañana del sábado, Ureta celebró la cifra que aún se encontraba muy lejana a la meta, momento en el que Araneda la interrumpió y le bajó su entusiasmo: "A ver, son las 10 de la mañana, pero yo creo que no es un cómputo como para celebrar".

"¿Crees que estoy siendo muy positiva?", emplazó la comunicadora, a lo que el animador señaló que "tú estás en lo correcto en ser positiva", pero insistió en que "son las 10 de la mañana, los bancos están abiertos hace dos horas, o sea, no solamente se puede usar el botón digital, sino también de manera presencial hay poco flujo en las distintas sucursales… Entonces, no es que no celebremos, pero hay que decir la verdad".

En conversación con "Alfombra Roja", de Canal 13, la conductora de "Vértigo" optó por bajarle el perfil a la polémica, reconociendo que "no me di cuenta cuando pasó esto".

"Conozco al Rafa, he trabajado con él en el Festival de Viña también y no lo vi así (lo polémico del intercambio) hasta que después me enteré por redes sociales, y empecé a ver videos de la Fran García-Huidobro también, que me defiende y me presta ropa", aseguró.

Ureta sostuvo que, "en general, soy super relajada y no me di cuenta, pero viendo después los videos y con perspectiva, efectivamente la Teletón es un espacio y lugar para pasarlo bien, donde no debiese pasar este tipo de cosas, pero el Rafa me escribió. No he tenido oportunidad de hablar con él hasta ahora, pero me imagino que vamos a conversar y seremos tan amigos como siempre".

"Él tendrá sus razones, que tampoco se dio cuenta quizás, pero le bajo el perfil, me quedo con lo lindo de la Teletón", cerró la animadora.