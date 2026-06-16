Tom Holland confirmó su matrimonio con Zendaya

Tom Holland puso término a las especulaciones al confirmar su matrimonio con Zendaya, aunque decidió respetar la privacidad de la pareja al evitar dar detalles sobre el gran día.

En una entrevista con la revista Esquire, el actor que comparte créditos con su esposa en "Spider-Man" y "La Odisea" habló sobre las imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) que se viralizaron en redes sociales sobre la boda y cómo tuvo que explicarle a su abuela que aquellas postales eran falsas.

Fue ahí donde se le consultó respecto a si tuvo que enviar mensajes similares a otros familiares, respondiendo: "No, porque todos estaban allí".

Eso sí, evitó entregar más detalles sobre el día de la boda, manifestando que "eso es todo cuanto diré al respecto".

Holland abordó también el impacto positivo que ha tenido en su vida la relación con la laureada actriz y modelo, explicando que "nuestro trabajo puede plantearnos situaciones muy estresantes y es realmente maravilloso contar con una relación sólida que resista el paso del tiempo. Podemos apoyarnos mutuamente de formas que solo nosotros podemos, porque solo nosotros entendemos de verdad cómo es vivir esta vida, y creo que eso es un auténtico lujo, porque, sencillamente, desconozco cómo sería posible tener algo así con cualquier otra persona".

"Así que, en mi caso, encontré a mi persona. Es mi mejor amiga, y cuando estoy con ella soy más feliz que nunca, pero tampoco recuerdo haberme sentido jamás tan apoyado y seguro. Y punto", declaró el actor.

La pareja comenzó su romance en 2021 luego de conocerse en el rodaje de la película "Spider-Man: Homecoming", de 2016.

Los rumores sobre la boda comenzaron a inicios de 2025 al revelarse que Holland le hizo una romántica petición a Zendaya a fines de 2024, tras lo cual la actriz apareció con un vistoso anillo en uno de sus dedos en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Fue el estilista y amigo de la actriz, Law Roach, quien aseguró en marzo de este año que la pareja ya estaba casada y que "el matrimonio ya sucedió, se lo perdieron".