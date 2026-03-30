Transformista Janin Day se encuentra hospitalizada tras ACV: pidió cadena de oración

La transformista Janin Day reveló en sus redes sociales que se encuentra hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular.

A través de redes sociales, la reconocida figura contó que está internada en el Hospital Eloísa Díaz de La Florida hace más de una semana.

"Me veo en la obligación, por el cariño y el respeto que le tengo a mi público de contar mi versión sobre mi ausencia en las redes y en el Bar, mi lugar de trabajo", partió explicando.

Bajo esta línea, explicó su estado de salud: "Sufrí un accidente cerebrovascular y estoy hospitalizado (...) Pido a la gente que está preocupada que sepa por mi mismo, que esta es la única versión oficial".

"Tengo dificultades para mover el lado izquierdo de mi cuepo (...) El habla y mi cabeza están bien, dentro de todo", continuó, pidiendo a sus seguidores sumarse a una cadena de oración por su salud.

Eduardo Figueroa Briones, nombre real del transformista, cuenta con más de 40 años de trayectoria y ha ganado popularidad por "Amigas y Rivales", backstage de la disco Fausto, cuyos "palabreos" entre participantes se han viralizado.