Tras polémica con Claudia Schmidt: Farkas se querella contra Sergio Rojas por injurias y calumnias

A raíz de los polémicos dichos de Claudia Schmidt, el equipo legal de Leonardo Farkas presentó una querella contra Sergio Rojas "por injurias y calumnias por medios de comunicación social".

La acción judicial, presentada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, fue ingresada el miércoles 1 de julio. No obstante, los detalles siguen sin ser de carácter público.

Cabe recordar que fue en el podcast "Noche de Pirañas", perteneciente al periodista, donde la modelo uruguaya acusó el empresario de organizar fiestas descontroladas, entre otras cosas.

"Él también pertenecía o tenía este tipo de amigos que tenían este tipo de prácticas, como una logia", comentó el comunicador en dicha ocasión.

Sergio Rojas responde a Farkas

Tras conocerse la noticia, el panelista de "Zona de estrellas" utilizó el programa para criticar al magnate por utilizar a la justicia en este tipo de casos.

"En este caso creo que es una imbecilidad del porte de un buque; creo que además los dardos están super mal dados", declaró, señalando que "finalmente la demanda iba a ser en contra de Claudia en un principio".

Bajo esta línea, el rostro de Zona Latina agregó: "Yo creo que Leonardo lo pensó mil veces porque Claudia Schmidt basta que abra un correo para reventarlo y cambiarle la vida a él y a toda su familia".

Asimismo, el periodista afirmó que Farkas "fue cauto e inteligente en desviar el dardo porque sabía que con ese tanque soviético no se la iba a poder".

Posteriormente, el hombre detrás de "Que te lo digo" metió al debate a la familia del empresario, recordando que su hija Tatiana hizo una una transmisión en vivo "diciéndole a toda la gente que nadie imagina el calvario que ella vive en el día a día; es una chica muy atormentada".

"Me gustaría que Leonardo se diera el tiempo de hablar sobre eso ¿Qué atormenta tanto a tu familia? ¿Por qué su esposa Tina no sale hablando? ¿Cómo vive Tina? ¿En qué condiciones se encuentra ella en el día a día?", continuó.

Finalmente, Rojas lanzó: "No te tengo miedo ni a ti, ni a tu fortuna, ni a tus influencias".