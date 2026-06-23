"Triste, vulnerada y agredida": Daniela Aránguiz anuncia nueva querella contra Luis Mateucci

Daniela Aránguiz anunció nuevas acciones legales contra Luis Mateucci luego de que este hiciera una serie de comentarios en "¿Volverías con tu ex? 2".

Durante la última emisión del reality de Mega, el argentino se mofó de una supuesta ecografía que la exMekano le habría mostrado durante su intermitente relación, aludiendo a un embarazo.

Posteriormente, en el programa satélite "El Juicio de los Ex", el chico reality aseguró que la opinóloga había enviado a su hermano Rigeo a amenazarlo.

Daniela Aránguiz se lanza contra Mateucci

Tras estas declaraciones, la panelista de "Sígueme" abordó el tema en sus redes sociales, afirmando haberse sentido "violentada" por los dichos de su expareja.

"Hoy me siento profundamente triste, vulnerada y agredida como mujer. Durante mucho tiempo he tenido que soportar que Luis Mateucci hablé constantemente de mí, exponiéndome y refiriéndose a temas extremadamente sensibles de mi vida", partió diciendo.

Bajo esta línea, la ex de Jorge Valdivia señaló que la situación la ha causado "un profundo dolor emocional" y que "la violencia hacia una mujer no siempre son golpes. También existe la agresión psicológica y verbal".

"Me duele profundamente que se realicen afirmaciones sobre un supuesto embarazo y otros aspectos íntimos de mi vida, que niego categóricamente y que considero falsos. Más aún cuando se trata de temas tan sensibles como la maternidad, las pérdidas gestacionales o experiencias que afectan profundamente a miles de mujeres", añadió.

Finalmente, la figura televisiva aseguró estar "cansada de sentirme herida, cuestionada y expuesta. Por esta razón he tomado la decisión de ejercer las acciones legales que correspondan para defender mi honra, mi dignidad y tranquilidad. Ha llegado el momento de poner límites a una situación que me ha causado un profundo daño emocional".

Cabe recordar que hace un año, Aránguiz ya había presentado una querella contra Mateucci por injurias y deudas impagas, que finalmente no progresó por desacuerdos con su abogado.