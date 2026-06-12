"¡Tú me vendiste!": Antonella Ríos se lanzó contra Paula Escobar

A casi dos meses de su abrupta salida de Zona Latina, Antonella Ríos decidió desahogarse al arremeter con dureza contra la periodista Paula Escobar, quien la reemplazó en el programa "Que te lo digo" de Sergio Rojas.

Fue en plena transmisión del programa "Plan Perfecto", de Chilevisión, donde la actriz se tomó un momento de confianza para hablar directamente a la cámara y acusar a la periodista de haberla "traicionado" y "vendido" durante su polémico despido de la señal privada.

La figura televisiva lanzó: "Paula Escobar, escúchame bien. ¡Tú me vendiste! Me vendiste en un momento muy doloroso y delicado para mí. Me palabreaste por interno para saber qué iba a hacer yo con el programa 'Que te lo digo' y quedarte tú finalmente ahí".

"Construiste una narrativa en torno a un rumor y, finalmente, lo dijiste públicamente y me dejaste pésimo a mí", arremetió, señalando también que defendió a Escobar en "Primer Plano", durante una instancia en la que estaba siendo entrevistada por Fran García-Huidobro, "y un día tú me traicionaste, porque yo confié en ti".

Incluso, cuestionó la forma de trabajo del "Que te lo digo", que pertenece a Rojas, acusando que "hacen pauta a partir de rumores que aparecen en YouTube y a través del DM de Instagram de Sergio Rojas, de Luis Saldoval y el tuyo".

La arremetida de Ríos se dio cuando el programa de CHV hablaba del rumor que lanzó Escobar sobre un supuesto romance en el pasado entre Arturo Vidal y Faloon Larraguibel, algo que la exYingo negó categóricamente.

Por eso, la panelista de "Plan Perfecto" cerró su intervención con un duro emplazamiento a Escobar: "Por favor, límpiate la boca cuando hables de Faloon, porque yo, en persona aquí, hablé con ella y obviamente me desmintió todo, como te han desmentido otras personas".