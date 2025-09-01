"Una difícil misión": JP Cretton recordó cuando tuvo que anunciar fatal accidente de Felipe Camiroaga

El animador Jean Philippe Cretton recordó el momento en el que tuvo que confirmar el accidente aéreo del Casa 212, tragedia en la que murieron 21 personas, incluyendo a Felipe Camiroaga y Roberto Bruce.

En la última emisión de "Only Friends" (Mega), el comunicador dio detalles de cómo vivió la tarde del 2 de septiembre de 2011, cuando apenas iniciaba su carrera.

"Fue una difícil misión. Fue un día súper tenso, porque los rumores de que algo estaba pasando comenzaron muy temprano", recordó, señalando que TVN fue criticado por seguir al aire pese a las especulaciones.

En ese entonces, el periodista estaba a cargo de la conducción de "Calle 7", programa juvenil que iniciaba a las 18:00 horas, y que tuvo que interrumpir sus transmisiones para dar a conocer la noticia.

"En un momento me hacen interrumpir esta competencia y me hacen entregar esa información. Y fue, claro, fue muy difícil. Bueno, ahí de inmediato se genera el paso a prensa, obviamente, pero sí, fue súper complejo. Yo además estaba muy novato", comentó.

Asimismo, el rostro televisivo reflexionó sobre lo que significó este momento en su carrera, asegurando que se convirtió "en uno de los momentos más importantes y trágicos de mi carrera también, que lo he visto más ahora, con la óptica presente".

El apoyo de Camiroaga

Posteriormente, Cretton reveló la emotiva conversación que sostuvo con el "Halcón de Chicureo" unas semanas antes de su deceso, donde este salió de una reunión con altos ejecutivos del canal estatal para decirle que veía un gran futuro en su carrera.

"Cuando voy pasando, él se sale de esta reunión y me dice: 'oye bacán que estés en esto, lo estás haciendo bacán, tienes todo por delante, eres joven'", relató.

Finalmente, el también músico confesó que "entregar esta noticia hace que esto también se vea truncado como 'pucha', qué hubiese pasado si quizás hubiésemos tenido una relación de amistad y tener así un maestro al lado tuyo... Me hubiese encantado, pero la vida tiene planes distintos", cerró.