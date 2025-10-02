Vecinos de Jean Paul Pineda piden su expulsión del edificio por ruidos íntimos y peleas violentas

Los residentes del edificio donde vive el exfutbolista Jean Paul Pineda en La Florida han firmado una carta para solicitar su expulsión, en el contexto del arresto domiciliario total que cumple Pineda, tras una violenta pelea con su pareja ocurrida en el domicilio.

La información fue revelada en el programa "Plan Perfecto", de CHV. El Comité de Administración del edificio Froilán Roa confirmó la gravedad de la situación mediante un comunicado donde presentaban una "solicitud formal al propietario del inmueble de poner término anticipado al contrato de arriendo".

Los reclamos específicos en esta carta detallan múltiples perturbaciones. Los vecinos citan en su escrito "reiteradas quejas por ruidos molestos, particularmente asociados a actividades de carácter sexual a alto volumen".

Además, existen registros audiovisuales obtenidos desde áreas comunes que dan cuenta de esta situación, la cual ha afectado a la convivencia y, en especial, expone a "niños, niñas y adolescentes residentes en el mismo piso a contenidos inapropiados".

También se les acusa a Pineda de utilizar el living para grabar contenido para su plataforma para adultos, Onfayer, transformando su vivienda en un set de grabación. La gestión de esta carta es compleja debido a que Pineda habría traspasado el departamento a su hermano durante su conflicto legal con Faloon Larraguibel.