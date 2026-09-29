Vivianne Dietz deslumbró desfilando en la Semana de la Moda de París

La actriz Vivianne Dietz se lució desfilando como modelo en la Semana de la Moda en París.

Con un vestido blanco de la tienda neoyorkina RETROFÊTE, la chilena caminó con entereza por la pasarela instalada bajo la icónica Torre Eiffel parisina.

"Noche inolvidable, porque yo lo valgo", escribió en sus redes sociales Dietz, que en la previa lució un vestido negro del diseñador Juan Failer por las calles de la capital francesa.

Al igual que otras figuras en años anteriores, la intérprete de la serie "Catedrales" fue invitada a participar del evento por una conocida marca de cosméticos.