Vivianne Dietz y su actuación en series de streaming: "Un lugar más relajado, con más disfrute"

Tras casi una década brillando en telenovelas como "Yo soy Lorenzo" o "Los Casablanca", la actriz Vivianne Dietz da sus primeros pasos en las series dramáticas.

Luego de que en 2024 participara en la serie "Vencer o Morir" y la película "Ardiente paciencia" (2022), la oriunda de Valdivia consiguió un relevante rol dentro de "Catedrales", la recién estrenada serie de Prime Video.

Allí interpreta a la versión joven de "Lía Sardá" (Ignacia Baeza es la versión más adulta), la protagonista de este thriller ambientado en un contexto profundamente religioso.

Pese a que compartían el personaje, Vivianne Dietz e Ignacia Baeza no trabajaron juntas el personaje por expresa petición de la producción. "Nos dijeron 'Lía no sabe qué va a pasar con ella en el futuro' y nosotras pedimos juntarnos, pero nos dijeron que no era necesario", explicó la actriz a Cooperativa.

"Es interesante eso, porque la Lía juvenil está llena de vida, también está entrando a la universidad, conociendo el mundo, enamorándose, y después vemos a esta Lía del presente a la que se le nota el peso de esta tragedia familiar", agregó.

El disfrute de Vivianne Dietz

Para Vivianne Dietz el rodaje fue mayoritariamente en Uruguay bajo la dirección de Pepa San Martín. "Fue un privilegio, la verdad. Aprendí muchísimo, fue una oportunidad increíble de conectar con compañeros que no me había tocado trabajar, con otros sí. De poder también salir de Chile. Rodamos en Uruguay, eso también fue como un aire de frescura", relató.

"Esa ciudad en particular, Montevideo, tiene como otro biorritmo, entonces también fue súper lindo poder grabar allá y conectar con mi oficio y mi profesión desde otro lugar, desde un lugar más relajado, como con más disfrute. Fui muy feliz haciendo la serie", concluyó la actriz de 30 años.