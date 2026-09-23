"Volvieron las amenazas": Rubén Gutiérrez se lanza contra CHV por aparecer en spot de "Gran Hermano"

Rubén Gutiérrez, quien fue expulsado de la primera temporada de "Gran Hermano Chile", lanzó un duro descargo contra Chilevisión.

Fue en septiembre de 2023 que el excarabinero salió radicalmente del programa tras ser acusado de tocar sin consetimiento a Scarlette "Eskarcita" Gálvez mientras esta dormía.

A través de Instagram, el excarabinero compartió una queja por aparecer en dos oportunidades en un breve spot que invita a postular al reality show.

"Han pasado tres años desde que mi vida cambió radicalmente desde mi salida del programa Gran Hermano, luego de ser vinculado a un supuesto hecho de carácter sexual respecto de otra participante", partió diciendo.

Bajo esta línea, el hombre aseguró que, al ser apartado del programa, se generaron "importantes perjuicios a mi honra, imagen y vida personal".

El descargo de Rubén

En el mismo posteo, Gutiérrez aseguró que la situación ha afectado su imagen pública y sus posibilidades laborales, siendo "objeto de comentarios, burlas y cuestionamientos que se extendieron mucho más allá de las pantallas".

"Por eso, hoy me resulta inaceptable y profundamente contradictorio ver que, después de más de tres años, Chilevisión vuelva a utilizar mi imagen asociada a Gran Hermano para promocionar un nuevo casting y una nueva temporada", señaló.

Bajo esta línea, el exparticipante cuestionó: "¿Por qué hoy mi imagen sirve para promocionar nuevamente el programa, si fue ese mismo programa el que terminó con mi participación y me dejó expuesto frente a millones de personas?".

"No estoy pidiendo privilegios. Estoy pidiendo respeto, una explicación y coherencia", declaró, añadiendo que "gracias a esta nueva exposición de mi imagen por parte de Chilevisión volvieron las amenazas y hostigamientos hacia mi persona".