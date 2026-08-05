"Voy a demandar": Daniela Ramírez habría amenazado a doctora que la analizó por uso de bótox

Una dura controversia salpica a Daniela Ramírez, luego de que una médica estética asegurara que la actriz la amenazó con acciones legales tras publicar un video opinando sobre su rostro.

La polémica se originó tras la difusión de una escena de la teleserie "Reunión de superados", donde usuarios en redes sociales criticaron la gesticulación de la intérprete y especularon sobre un posible exceso de bótox.

La amenaza de Daniela Ramírez

A raíz de la viralización, la doctora Carolina Valdés publicó un registro en Instagram de su clínica entregando su opinión profesional sobre el uso de este procedimiento en actores.

Sin embargo, la publicación no fue bien recibida por la artista. Según relató la especialista en el programa "Hay que decirlo", Ramírez se contactó directamente por mensaje privado para exigir que retirara el contenido.

"Nos pidió bajar el video de inmediato. Lo enfatizó muchas veces. Dijo: 'Quiero que lo bajen ahora o tomaremos acciones legales. Voy a demandar'", sostuvo la médica durante la transmisión televisiva.

Tras recibir la advertencia, la profesional optó por eliminar el registro de sus plataformas para evitar un conflicto legal, asegurando que su intención inicial era solo entregar un análisis técnico.

Por su parte, desde la casa televisiva de la actriz indicaron que Ramírez no entregará declaraciones respecto a la situación.