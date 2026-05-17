Will Ferrell protagonizó divertido sketch con su doble exacto en "SNL"

El actor Will Ferrell protagonizó un divertido sketch durante su más reciente aparición en el programa "Saturday Night Live".

El comediante era el encargado de introducir a Paul McCartney, el invitado musical del episodio. Sin embargo, fue "reemplazado" por su doble exacto: el baterista Chad Smith de Red Hot Chilli Peppers.

Smith apareció en escena vestido y peinado exactamente igual a Ferrell, haciéndose pasar por el actor. Minutos más tarde el intérprete ingresó corriendo al escenario para desenmascarar al impostor y desatar las risas del público.

Anteriormente Will Ferrell y Chad Smith ya se habían referido a su innegable parecido físico durante un episodio del programa de Jimmy Fallon en 2014.