Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.1°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Will Ferrell protagonizó divertido sketch con su doble exacto en "SNL"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor fue uno de los invitados en el más reciente capítulo del programa norteamericano.

Will Ferrell protagonizó divertido sketch con su doble exacto en
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El actor Will Ferrell protagonizó un divertido sketch durante su más reciente aparición en el programa "Saturday Night Live".

El comediante era el encargado de introducir a Paul McCartney, el invitado musical del episodio. Sin embargo, fue "reemplazado" por su doble exacto: el baterista Chad Smith de Red Hot Chilli Peppers.

Smith apareció en escena vestido y peinado exactamente igual a Ferrell, haciéndose pasar por el actor. Minutos más tarde el intérprete ingresó corriendo al escenario para desenmascarar al impostor y desatar las risas del público.

Anteriormente Will Ferrell y Chad Smith ya se habían referido a su innegable parecido físico durante un episodio del programa de Jimmy Fallon en 2014.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada